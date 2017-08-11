В Китае женщина отправила младенца в приют в пакете курьером

Китаянка решила избавиться от девочки-младенца, отправив ее в приют курьерской службой в пластиковом пакете. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач. Он рассказал полиции, что при приеме посылки хотел проверить пакет, но женщина была против.

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Девочка была отправлена в местную больницу, по заявлению медиков, она родилась несколько дней назад, ее состояние оценивается как стабильное.

Мать ребенка, 24-летняя девушка из провинции Сычуань, была задержана, ее обвиняют в том, что она оставила младенца. Отмечается, что согласно китайскому законодательству, родители, бросившие своего ребенка, могут получить до пяти лет тюремного заключения. Не смотря на это, ребенка хотят вернуть назад в семью.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве дворник нашла в мусоропроводе мертвого младенца. 21-летняя мать скрывала от родителей беременность и когда начались роды не вызвала "скорую", а избавилась от тела самостоятельно.