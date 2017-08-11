Трамп: КНДР придется "сильно понервничать"

Президент США Дональд Трамп вновь предостерег руководство Северной Кореи от каких-либо действий, направленных против Америки и ее союзников, предположив, что предыдущее предупреждение обрушить в случае угрозы на северокорейцев "огонь и ярость" США было недостаточно жестким, передает Би-би-си.

В ответ на угрозу КНДР запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам Трамп предупредил Пхеньян, "что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал".

Читайте такжеЕвросоюз расширил санкции против Северной Кореи из-за испытаний баллистических ракетОсобое внимание Трамп уделил фигуре северокорейского вождя: "Он неуважительно относится к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Ему и его семье слишком долго все сходило с рук. Но со мной такое не пройдет. Теперь совсем другое дело", - сказал, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси Трамп.

"Я не задираюсь, а просто констатирую факт", - добавил американский президент.

Чуть позже глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал военное решение проблемы "катастрофическим" и сказал, что США по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт нужно решать дипломатическим путем.

Трамп впрочем и сам добавил, что США всегда готовы к переговорам.

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

КНДР назвали слова Трампа "полной чушью" и заявили, что рассматривают возможность ракетного удара по Гуаму.

На вопрос, рассматривают ли США возможность превентивного удара по Пхеньяну, Трамп ответил: "Посмотрим".

"Я вот что вам скажу. Если Северная Корея хоть что-то сделает, пусть даже только вознамерится напасть на любое [государство], которое мы любим или представляем, или на наших союзников или на нас, им придется очень сильно понервничать. Я скажу вам, почему. Потому что тогда с ними случится такое, о чем они и помыслить не могли. Я скажу вам так. Лучше бы Северной Корее взяться за ум или она столкнется "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее", - добавил Трамп.

Несмотря на каждодневный обмен угрозами, пока, как указывают наблюдатели, нет никаких признаков того, что угроза правительства КНДР реальна и атака на остров в Тихом океане неизбежна.

Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку резолюции о новых санкциях против КНДР, сказав, правда, что ограничительные меры, призванные лишить Северную Корею почти миллиарда долларов ежегодных экспортных доходов, не будут столь эффективны. Кроме того, по словам Трампа, Китай мог бы сделать больше для предотвращения конфликта. Трамп неоднократно призывал Китай, на который приходится 90% северокорейской внешней торговли, оказать давление на Пхеньян.

В заявлении губернатора Гуама Эдди База Кальво говорится, что в настоящее время "нет угрозы" территориям США и Марианским островам, но остров "готов к любым неожиданностям".

Аналитики считают, что риторика Пхеньяна каждый раз становится более агрессивной в августе, когда США и Южная Корея проводят совместные военные учения. Но в этом году, когда президентом США стал человек, которому также нечужда жесткая лексика, конфронтация стала еще яростнее, чем обычно.