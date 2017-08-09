Трамп обратился к Ким Чен Ыну на понятном ему языке – Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не видит в Северной Корее на данный момент непосредственной угрозы.

Об этом он сообщил в среду, 9 августа, перед прибытием на принадлежащий США остров Гуам в Тихом океане, передает DW.com.

"Американцам стоит спать спокойно", - цитирует госсекретаря информагентство AP. Кроме того, Тиллерсон оправдал резкое заявление президента США Дональда Трампа, адресованное Пхеньяну, тем, что Трамп обратился к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну на языке, который тот, мол, понимает.

Читайте такжеТрамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо прежде

Агрессивные выпады Трампа прокомментировали также и в Берлине. В министерстве иностранных дел Германии заявили, что военный путь в этом конфликте не принесет решения. "Положение действительно серьезное. Дальнейшее бряцанье оружием точно нам здесь не поможет", - заявил представитель министерства Мартин Шефер (Martin Schäfer). "Поэтому мы призываем все вовлеченные стороны к умеренности", - цитирует пресс-секретаря информагентство dpa.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Северной Корее жесткий ответ в случае новых угроз в адрес США. "Пхеньяну лучше больше не угрожать Соединенным Штатам. Иначе они получат в ответ огонь и ярость, которых мир никогда прежде не видел", - подчеркнул американский президент. В ответ вооруженные силы КНДР заявили, что "серьезно рассматривают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам, где расположена военная авиабаза США.