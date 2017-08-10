AliExpress ввел маркировку посылок для их отслеживания

Интернет-ритейлер AliExpress с 10 августа ввел обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. Это необходимо для того, чтобы отслеживать почтовые отправления, сообщает ТАСС.

Читайте такжеAliExpress отменил бесплатную доставку посылок в Украину и БеларусьНововведение означает, что продавцы теперь должны будут маркировать свои товары специальными штрих-кодами, с помощью которых посылка будет отслеживаться в системе трекинга, а покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении.

В феврале 2017 года AliExpress ввел такое требование для всех товаров дороже $2. Теперь оно распространилось на товары всех ценовых категорий. Представитель AliExpress тогда уточнял, что нововведение не скажется на покупателях, на ценах тоже не должно.