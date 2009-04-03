НАТО отмечает шестидесятилетие

В немецком городке Киль сегодня открывается саммит, посвященный юбилею. Он продлится два дня и закончится завтра - в день рождения Североатлантического альянса.

На сегодня перед НАТО, по словам генсека Альянса Яаапа де Хооп Схеффера, три основных задачи: восстановление безопасности в Афганистане, улучшение отношений с Россией, которые стали напряженными после августовского конфликта в Грузии. И третья задача - борьба с кибер-атаками и пиратством.

Саммит называют чисто семейным праздничным собранием, поэтому представителей государств-партнеров, среди которых и Украина, туда не пригласили.

ICTV