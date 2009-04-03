Китай должен играть более значительную роль в МВФ

Китай должен играть более значительную роль в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом по итогам саммита лидеров стран "большой двадцатки" (G20) заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун, передает Associated Press.

Г.Браун подчеркнул, что Китай имеет право требовать большего представительства своих интересов в МВФ, и необходимые изменения в управлении фонда должны быть сделаны как можно скорее.

Ранее Г.Браун заявил, что Китай внесет в МВФ 40 млрд долл., а Евросоюз и Япония - по 100 млрд долл. При этом он не уточнил, как именно будут проведены эти вливания - через покупку ли облигаций МВФ или же в виде займов.

По итогам саммита бюджет МВФ был увеличен втрое - до 750 млрд долл. Кроме того, согласованная ранее продажа имеющихся у фонда резервов золота должна принести еще несколько сотен миллионов долларов. Эти деньги и должны в итоге пойти на программу МВФ объемом 1,1 трлн долл. для восстановления кредитования, стимулирования экономического роста и создания рабочих мест в мировой экономике, говорится в коммюнике "двадцатки".

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