В Париже разыскивают водителя автомобиля, который наехал на военных и ранил шестерых
11:04, 09 августа 2017Мир
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Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает.
Иллюстрация / REUTERS
В западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль въехал в группу военных, сообщает Reuters.
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Шестеро получили травмы, двое - тяжелые. Нападавший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает его и выясняет обстоятельства атаки.
Как сообщал УНИАН, во Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.
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