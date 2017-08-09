В Париже разыскивают водителя автомобиля, который наехал на военных и ранил шестерых

В западном пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль въехал в группу военных, сообщает Reuters.

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Шестеро получили травмы, двое - тяжелые. Нападавший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает его и выясняет обстоятельства атаки.

Как сообщал УНИАН, во Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.