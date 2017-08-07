В Париже пациент психбольницы пытался совершить атаку на Эйфелевой башне

Полиция Парижа на выходных задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался проникнуть на Эйфелеву башню и совершить нападение на солдата. В результате инцидента никто не пострадал, всех посетителей башни эвакуировали, передает ZN.ua со ссылкой на Le Soir.

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Как сообщает следствие, мужчина сознался, что "хотел напасть на солдата" и что он "связан с членом джихадистской группировки "Исламское государство". Свидетели говорят, что мужчина пытался прорваться через полицейский контроль у подножия башни и при этом кричал "Аллах Акбар".

Инцидент произошел около полуночи, 5 августа. В ту ночь Эйфелева башня была подсвечена в цвета футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", приветствуя, таким образом, приезд в Париж бразильского нападающего Неймара, который ранее подписал с парижской футбольной командой контракт.

Французские прокуроры начали расследование по делу о терроризме после допроса подозреваемого.

Как выяснилось позже, 19-летний подозреваемый находился в психиатрической больнице в течение нескольких месяцев. С 27 июля его госпитализация была возобновлена ​​еще на шесть месяцев, однако в период с 4 по 6 августа мужчина временно находился на свободе.

Напомним, во Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.