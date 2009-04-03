Если бы россияне больше знали о НАТО

Если в России будут больше знать об Альянсе, то это изменит влияние «фактора НАТО» на украинско-российский диалог.

Такое мнение выразил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Данные опроса общественного мнения в России, показавшие, что более трети россиян плохо представляют себе, чем является и какие цели преследует НАТО, должны задать новую тональность дискуссии между Киевом и Москвой по вопросу о евроатлантической интеграции Украины», - сказал О.ВОЛОШИН.

«Очевидно, если российские власти, политические партии и общественные организации приложат силы к тому, чтобы лучше информировать своих граждан по вопросу о деятельности Альянса, принципиально изменится влияние на украинско-российский диалог так называемого «фактора НАТО», который нередко используют для торпедирования нормального развития отношений», - уверен дипломат.

В тоже время он отметил, Украина может только приветствовать, что лишь 6% россиян, опрошенных авторитетным Всероссийским центром изучения общественного мнения, считают Альянс агрессивным блоком, настроенным против России.

«На этом фоне остается только удивляться, почему отдельные российские политики предпочитают говорить о том, что лучше, чем руководство Украины знают отношение рядовых украинцев к НАТО, при том что, как показывают данные соцзамеров, сами плохо представляют соответствующие умонастроения своих сограждан» - подчеркнул О.ВОЛОШИН.