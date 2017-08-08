Силы Асада продолжают обстрелы подконтрольных оппозиции районов, есть раненые – СМИ

Силы президента Сирии Башара Асада продолжают попытки захватить Восточную Гуту, признанную одним из четырех «районов деэскалации» в этой стране.

Как передает агентство Анадолу,в результате последних обстрелов подконтрольных оппозиции районов Джобар и Айн Терма в пригороде Дамаска – Восточной Гуте ранены 11 сирийцев.

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Представитель сил гражданской обороны Айн Терма Омар Абу Убейде сообщил, что авиация режима Асада за последние сутки нанесла 21 удар по районам Джобар и Айн Терма. По населенным постройкам запущено 78 ракет, в том числе особо разрушительных - типа «Слон».

«Информация о судьбе части мирных жителей отсутствует. Не исключено, что они остались под завалами зданий», - отметил Убейде.

Раненные доставлены в медицинский центр в Джобаре.