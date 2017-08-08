Британцы получат расширенное право на удаление личных данных из соцсетей
05:06, 08 августа 2017Мир
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Этот шаг даст людям больше контроля над их данными.
Иллюстрация / REUTERS
Жители Великобритании получат новое право заставить социальные медиа-компании и онлайн-трейдеров удалять их личные данные в соответствии с законами, которые будут предложены правительством этим летом, сообщает The Guardian.
Об этом заявил министр цифровых технологий Великобритании Мэтт Хэнкок.
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«Новый законопроект о защите данных даст нам один из самых надежных, но динамичных наборов законов о данных в мире», — сказал он.
По словам Хэнкока, это даст людям больше контроля над их данными, потребует большего согласия на его использование и подготовит Британию для Brexit.
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