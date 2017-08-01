В Великобритании предупредили о прекращении свободного въезда граждан ЕС после Brexit

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опроверг возможность временного сохранения права свободного въезда наемных работников из стран ЕС после Brexit, пишет dw.com.

"Свобода передвижения граждан (между Великобританией и другими странами ЕС - Ред.) завершится в марте 2019 года", - заявил представитель главы кабинета в понедельник, 31 июля.

Читайте такжеШотландия просит защитить производство виски после "брексит"

После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза будут действовать новые правила и новая регистрационная система для иммигрантов из стран ЕС, пояснили в Лондоне. В то же время "это не исключает возможность переходного решения в каком-либо виде на время после Brexit", отметили на Даунинг-стрит в ответ на запрос агентства dpa.

На территории ЕС действует свобода перемещений рабочей силы, подразумевающая право свободного передвижения и проживания наемных работников в рамках Евросоюза. 22 июня Тереза Мэй заявила, что все граждане ЕС, имеющие право на пребывание в Великобритании на момент Brexit, сохранят это право.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иммиграции Британии Брэндон Льюис заявил, что свобода передвижения между Великобританией и Европейским Союзом для европейцев, работающих в Британии, а также для британцев, едущих на работу в Европу, будет ограничена, когда Великобритания выйдет из состава ЕС.

Напомним, 23 июня 2016 года на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. В Шотландии во время референдума 62% населения проголосовало против выхода из ЕС.