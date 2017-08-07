Польша заявила о невозможности сотрудничать с РФ по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не имеет возможности сотрудничать с российскими органами по делу о крушении самолёта президента Польши в Смоленске в 2010 году. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение", - заявил Ващиковский.

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Он отметил, что проблема наносит урон двусторонним отношениям Москвы и Варшавы.

"Третья проблема: у нас есть двусторонняя проблема между Польшей и РФ. Она возникла из-за крушения самолета 10 апреля 2010 года", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.