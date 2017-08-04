Режим Асада обстреляли ракетами Дамаск, среди пострадавших есть дети

Силы режима Башара Асада нанесли ракетный удар по поселку Айн Терма, что в пригороде столицы Сирии Дамаска, погиб один человек, 19 были ранены, среди них дети

Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на Anadolu.

"В результате разрыва ракеты типа земля-земля погиб один человек, ранены 19, в том числе дети", - сообщил представитель сил гражданской обороны Махмуд Этхем.

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Раненых доставили в полевой госпиталь.

Отмечается, что силы президента Сирии Башара Асада в последний месяц значительно усилили атаки в районе поселка Айн Терма, пытаясь выбить оттуда силы сирийской оппозиции.