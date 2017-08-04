Режим Асада обстреляли ракетами Дамаск, среди пострадавших есть дети
11:59, 04 августа 2017Мир
627 0
Отмечается, что силы президента Сирии Башара Асада в последний месяц значительно усилили атаки в районе поселка Айн Терма, пытаясь выбить оттуда силы сирийской оппозиции.
Иллюстрация REUTERS
Силы режима Башара Асада нанесли ракетный удар по поселку Айн Терма, что в пригороде столицы Сирии Дамаска, погиб один человек, 19 были ранены, среди них дети
Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на Anadolu.
"В результате разрыва ракеты типа земля-земля погиб один человек, ранены 19, в том числе дети", - сообщил представитель сил гражданской обороны Махмуд Этхем.
Читайте такжеТеракт в Дамаске: смертники на автомобилях убили 20 человек (фоторепортаж)
Раненых доставили в полевой госпиталь.
Отмечается, что силы президента Сирии Башара Асада в последний месяц значительно усилили атаки в районе поселка Айн Терма, пытаясь выбить оттуда силы сирийской оппозиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter