Австралия приостановила воздушные операции в Сирии на фоне спора США и России

Австралийские власти во вторник заявили о приостановке всех воздушных операций в Сирии после того, как был сбит военный самолет сирийских ВВС в провинции Ракка, и Россия обвинила США в военной агрессии, сообщает Русская служба Би-би-си.

"В качестве меры предосторожности нанесение ударов Силами обороны Австралии в Сирии временно приостановлено", - заявили в австралийском минобороны.

Читайте такжеМеждународная коалиция имеет право на самозащиту в Сирии - Белый дом

Военные операции в Ираке будут продолжены в прежнем режиме.

Днем ранее Россия заявила, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

В ведомстве также пригрозили, что теперь любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, "будут приниматься на сопровождение" в качестве воздушных целей.

Российские власти назвали военной агрессией действия возглавляемой США коалиции, которая в воскресенье впервые сбила сирийский истребитель.

В Пентагоне утверждают, что сирийский военный самолет сбросил бомбы неподалеку от отряда повстанцев, которых поддерживают США, после чего и был сбит американским самолетом.

Белый дом в ответ на резкие заявления России объявил, что оставляет за собой право на самозащиту в Сирии.

"Разумеется, мы будем делать все что можем, чтобы защитить наши интересы. У нас всегда будет право на самооборону", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге в пятницу.

Австралия начала наносить авиаудары по Сирии в составе коалиции в сентябре 2015 года. В австралийской военной операции в Сирии принимают участие шесть истребителей, самолет-заправщик и самолет радиообнаружения и наведения.

В январе 2016 года власти Австралии отклонили запрос США об увеличении военной помощи в борьбе в Сирии и Ираке с экстремистской группировкой "Исламское государство".