В Абхазии произошел мощный взрыв на складе боеприпасов, пострадали 60 человек (видео)

В оккупированной Россией Абхазии произошел мощный взрыв на складе боеприпасов, пострадали 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости. Взрывы произошли на складах "минобороны" Абхазии в селе Приморское.

"По последним данным к этому часу, – 60 пострадавших, из них двое детей. Среди раненных большая часть – средней и легкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжелых, но их жизни ничто не угрожает", - отмечается в сообщении.

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Также указано, что число пострадавших уже не увеличится, "потому что очаг возгорания ликвидирован, и снаряды больше не рвутся". Основные ранения – осколочные, от снарядов, а также от битого стекла и камней. Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском, где люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла.

Посольство РФ в Абхазии уточняет, что пострадало 35 россиян, из которых 27 понадобилась госпитализация.

Ранее УНИАН сообщал, что Грузия обвинила РФ в посягательстве на суверенитет.