Amnesty International осуждает Россию за запрет анонимайзеров и VPN-сервисов

В Amnesty International осуждают запрет программ-анонимайзеров и VPN-сервисов в России, передает радио Свобода. «Это последнее нарушение свободы в интернете, которое будет блокировать критичные сайты, а пользователей социальных сетей будут наказывать только за посты под предлогом нечетко выписанного антиэкстремистского законодательства», – заявил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Читайте такжеПутин подписал закон о запрете в России анонимайзеров30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон вступит в силу 1 ноября.

Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокировано около 80 тыс. сайтов, среди них торрент-трекеры, независимые средства массовой информации, некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются участники протеста.

Теперь, согласно подписанному Путиным закону, средства для получения доступа к заблокированным ресурсам будут блокировать, если не ограничат доступ к запрещенной на территории России информации. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.