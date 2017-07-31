Работала до последней секунды: в США врач успела принять роды, а потом родила сама

Аманда Гесс, врач в одной из региональных больниц Франкфорта, вернулась в медучреждение, несмотря на подготовку к собственным родам, чтобы принять их в одной из пациенток.

"Я действительно подумала, что буду работать до последней минуты, но это было буквально "до последней секунды", - рассказала Гесс, слова которой передает Time.

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Врач добавила, что ее собственные схватки начались через несколько минут после вызова.

"Я просто надела еще один халат и ботинки, чтобы жидкость не попала на меня, и пошла в комнату девушки", - вспоминает Гесс. Сразу после родов она сама родила девочку.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля стюардессы рейса Turkish Airlines приняли роды у женщины во время полета на высоте 12 800 метров.