Шотландия просит защитить производство виски после "брексит"
Экспорт виски приносит стране миллиарды фунтов ежегодно.
Шотландское правительство призвало Британию законодательно защитить экспорт виски после Brexit. Об этом пишет The Independent.
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Министр экономики Шотландии Кит Браун в свете визита министра иностранных дел Лиама Фокса в США на этой неделе написал министрам Великобритании, призывая к защите индустрии шотландского виски.
Шотландия зарабатывает на этой промышленности около 4 миллиардов фунтов стерлингов, а определение стандарта виски в Евросоюзе защищает продажи от низкосортных и нестандартных продуктов.
"Помимо того, что виски является ключевой частью шотландской культуры и самобытности, эта индустрия поддерживает около 20 000 рабочих мест. США в обсуждениях Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства ясно дали понять, что они поддержат ослабление определения стандарта виски, что откроет рынок для ряда продуктов, которые в настоящее время не соответствуют этому стандарту", - сказал министр.
Шотландия призывает Британию сохранить законодательное определение виски, которое сейчас действует в ЕС, и после выхода из Союза.
Как известно, в июне прошлого года в Великобритании прошел референдум, на котором большая часть населения страны поддержала "брексит". Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.