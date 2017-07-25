Израиль решил убрать металлоискатели, спровоцировавшие столкновения с палестинцами

Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные возле входов на Храмовую гору в Иерусалиме после протестов мусульман. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Haaretz.

По словам израильского чиновника, присутствовавшего на совещании кабинета безопасности, рамки металлоискателей будут заменены видеокамерами, которые позволят обеспечить безопасность посетителям Храмовой горы.

Читайте такжеВ Иордании совершено нападение на посольство Израиля, есть жертвы

Чиновник отметил, что кабинет безопасности выделил полиции Израиля и министерству общественной безопасности 100 млн шекелей для создания новой системы безопасности.

Также чиновник заявил, что полиция усилит свое присутствие на Храмовой горе и будет пресекать возможные конфликты. Чиновник подчеркнул, что Израиль намерен сохранить статус-кво Храмовой горы.

Ранее УНИАН сообщал, что палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях. Поводом для заявления стали меры безопасности, принятые израильской стороной в районе Храмовой горы.