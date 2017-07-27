В ЕС решили оставить ХАМАС в списке террористических организаций

Суд Европейского Союза решил оставить палестинское исламистское движение ХАМАС в списке террористических организаций. Одновременно он убрал из него вооруженное формирование из Шри-Ланки "Тигры освобождения Тамил-Илама". Соответствующее решение приняли в среду, 26 июля, оно опубликовано на сайте Суда ЕС.

Судьи отклонили решение Общего суда от 2014 года, согласно которому Совет ЕС не имел достаточных доказательств для того, чтобы продолжать замораживание активов Хамаса и "Тигров освобождения Тамил-Илама". Суд общей юрисдикции признал, что решение о сохранении обеих организаций в списке скорее было основано на информации из СМИ и интернета, а не на установленных фактах, как сообщает DW.

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Что касается Хамаса, то Суд ЕС не согласился с этим. "Совет ЕС может оставить человека или организацию в списке, если придет к выводу, что сохраняется риск участия лица или организации в террористической деятельности", - говорится в сообщении суда.

В то же время Суд ЕС решил, что вооруженное формирование из Шри-Ланки необходимо исключить из европейского списка террористических организаций. Суд отметил, что Совет ЕС не предоставил аргументов, что "Тигры освобождения Тамил-Илама", несмотря на военное поражение в 2009 году, и в дальнейшем намерены продолжать теракты. Поэтому Суд ЕС постановил отменить решение о замораживании счетов движения между 2011 и 2015 годами.

ХАМАС был внесен Евросоюзом в список террористических организаций в 2001 году, а "Тигры освобождения Тамил-Илама" - в 2006-ом.