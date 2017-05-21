ХАМАС обвинил Дональда Трампа в симпатии к Израилю

В своей речи на саммите региональных лидеров в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп упомянул ХАМАС, когда говорил о террористических организациях на Ближнем Востоке, пишет NEWSru.co.il.

"Исламистские организации, такие как "Хизбалла", "Исламское государство", "Аль-Каида" и ХАМАС должны ответить за убийства", - заявил Трамп.

Он также призвал арабские страны признать "Хизбаллу" террористической организацией.

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В ХАМАС отреагировали на слова Дональда Трампа, не дождавшись окончания его выступления на саммите. Пресс-секретарь ХАМАС Мушир аль-Масри заявил палестинским СМИ, что, причисляя ХАМАС к террористическим организациям, Дональд Трамп продемонстрировал свою предвзятость и то, что он испытывает симпатию к оккупационному режиму.