Белый дом допустил возможность изменений в законопроекте о санкциях против РФ

Существует возможность того, что принятый накануне нижней палатой американского парламента законопроект о санкциях в отношении России может быть изменен.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс журналистам во время брифинга, передает Дождь.

Читайте такжеВ МИД Франции заявили, что санкции США против России могут нарушать международное право

«Мы считаем, что возможны дополнительные изменения законопроекта. И мы посмотрим, как он будет выглядеть, перед принятием окончательного решения», — заявила Сандерс, отвечая на вопрос о том, подпишет ли президент США Дональд Трамп законопроект.

Она добавила, что «Белый дом, президент и вся администрация... твердо поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи».

Законопроект накануне был почти единогласно принят палатой представителей США, а теперь должен быть одобрен сенатом.