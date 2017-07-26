Палата представителей США проголосовала за новые санкции против России

Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле, , сообщает The Associated Press.

Законопроектом, в частности, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно менять американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

Читайте такжеТрамп намерен изучить законопроект о санкциях против России - Белый дом

Также, проект вводит дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничество с российским энергетическим сектором, в том числе в сфере строительства трубопроводов Россией.

Документ поддержали 419 конгрессменов, против проголосовали трое. В дальнейшем его рассмотрит Сенат, после чего он отправится на подпись президенту.

Как отмечает Reuters, законопроект был одобрен несмотря на возражения президента США Дональда Трампа относительно ряда положений документа. Как уточнили Reuterts в Белом доме, Трамп еще не решил, подпишет ли он эту меру.

Предыдущий аналогичный законопроект, одобренный Сенатом в июне, не представили на голосование из-за нарушения процедурных норм.

Напомним, 13 июля представители Демократической партии в Палате представителей США представили новый законопроект о введении санкций против России и Ирана, который существенно не отличался от текста закона, поддержанного ранее Сенатом. 22 июля конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта.