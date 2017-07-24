Politico: Брюссель готовится нанести ответный удар по США из-за российских санкций

"Эти меры рискуют разрушить трансатлантическое единство и единство G7", - говорится во внутренней записке Европейской Комиссии. Об этом пишет Райан Хит в статье "Брюссель готовится нанести ответный удар по США из-за российских санкций", опубликованной на сайте издания Politico.

Европейская комиссия "в течение нескольких дней" планирует нанести ответный удар по США, если будут согласованы возможные, новые санкции против России, которые могут быть окончательно сформулированы к концу месяца, и сделать европейские энергетические и другие компании уязвимыми к вмешательству США.

Проект закона США о санкциях будет нацелен на российские энергетические, финансовые, железнодорожные, судоходные, металлургические и горнодобывающие отрасли.

Республиканцы и демократы договорились о санкциях в субботу, а Палата представителей должна провести голосование по законопроекту во вторник.

Согласно внутренней записке, подготовленной для комиссаров, которую видела Politico, президент Комиссии Жан-Клод Юнкер особенно обеспокоен мерами, связанными с энергетикой, которые, по его мнению, могут быть несправедливо использованы в отношении европейских энергетических компаний.

В записке от 19 июля говорится: "Меры рискуют разрушить трансатлантическое единство и единство G7" в отношении оккупации Россией Крыма (Украина). Проект санкций предоставит президенту США Дональду Трампу право налагать санкции на любую компанию (включая европейскую), которая вносит вклад в разработку или эксплуатацию трубопроводов для экспорта энергоресурсов в Российской Федерации или в Европе, или участвует в нефтяных предприятиях с российскими компаниями.

В наибольшей мере пострадает активно обсуждаемый газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, который сам стал источником политических разногласий в ЕС, хотя в записке Комиссии говорится, что "на самом деле влияние будет гораздо более масштабным". Германия и Австрия набросились на предложенные санкции в июне, обвинив США в политизации своих экономических интересов в продаже поставок сжиженного природного газа в Европу, которые будут конкурировать с такими проектами, как "Северный поток-2" или "Южный газовый коридор" с Каспии.

Из-за участия российских компаний, под угрозой также могут оказаться нефтегазовые проекты в Каспийском море, транзит газа через Украину и месторождение Зохр у побережья Египта.

План Европейской Комиссии по смягчению последствий будет разделен на три направления:

1) Требование публичного заявления от администрации США (например, как заявление президента Барака Обамы в 2014 году), что предоставленные полномочия не будут использоваться против европейских компаний.

2) Использование "Блокирующего устава ЕС", постановления ЕС (Постановление Совета 2771/96), в котором говорится, что никакое решение, основанное на экстерриториальных законах США, не может быть принудительно осуществлено в ЕС.

3) Возможные ответные меры Всемирной торговой организации.

Источник Politico в Еврокомиссии сообщил, что изменения, внесенные в законопроект в конце прошлой недели, "гораздо больше соответствуют интересам ЕС".