Союзники "Аль-Каиды" взяли под контроль сирийский город Идлиб
Перед этим город покинули бойцы исламистской группировки "Ахрар аш-Шам".
Вооруженная группировка "Хаят Тахрир аш-Шам", которую связывают с "Аль-Каидой", в воскресенье, 23 июля, взяло под контроль город Идлиб.
Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Deutsche Welle.
Перед этим город покинули бойцы исламистской группировки "Ахрар аш-Шам". Боевики "Хаят Тахрир аш-Шам" взяли под контроль административные здания Идлиба и блокпосты на въезде в город.
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По данным информагентства dpa, бойцы "Ахрар аш-Шам" покинули Идлиб по договоренности с членами "Хаят Тахрир аш-Шам".
Напомним, Идлиб - город на севере Сирии, который много раз переходил под контроль различных вооруженных группировок.
Как сообщал УНИАН, ранее правозащитники заявили, что самолеты войск президента Сирии Башара Асада в воскресенье, 23 июля, осуществили авиаудары в Восточной Гуте - местности к востоку от столицы страны Дамаска. Атаки были совершены несмотря на то, что с 12:00 субботы в Восточной Гуте, правительственные войска объявили перемирие.