В Германии размышляют о "дальнейших действиях" в отношении Турции

Германия размышляет о "дальнейших действиях" в отношении Турции, заявил в пятницу, 21 июля, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmaier). "Мы постоянно будем проверять необходимость дальнейших действий. И открыто о них объявим", - заявил он, назвав "совершенно необходимыми" шаги, предпринимаемые Германией в связи с изменением внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. О них накануне объявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), как сообщает DW.

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А министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что ситуация в Турции напоминает ему ГДР. "Турция задерживает людей произвольным образом без учета минимальных дипломатических стандартов. Мне это напоминает ГДР - если ты ехал туда, то понимал, что никто тебе не поможет", - отметил Шойбле. "Тот, кто едет в Турцию, должен понимать, что свой отпуск он проводит не в правовом государстве", - заявил и министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

Накануне Зигмар Габриэль заявил, что условия, на которых Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты, будут пересмотрены. Кроме того, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сказал Габриэль. Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию.