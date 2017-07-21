Хакеры взломали Twitter вдовы солиста Linkin Park: написали о ее "изменах" и "доказательствах" убийства

Хакеры взломали Twitter вдовы солиста Linkin Park, оставив несколько сообщений от ее имени. В одном сообщении говорилось, что причиной смерти певца могло быть убийство.

В частности, в оставленном твите, говорилось, что он не убивал себя, он уже был мертв до того, как повесился, и якобы у неё есть доказательства.

Второе сообщение содержало признание Талинды о том, что она изменяла мужу с его другом и коллегой по группе Майком Шинодой.

Женщина якобы никогда не любила Беннингтона, а просто была с ним из-за денег.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, Честера обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра. По информации СМИ, он повесился. Известно, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.