Демонстранты в Будапеште захватили танк Т-34 (фото)

В понедельник в ходе антиправительственных демонстраций в Будапеште митингующие угнали танк Т-34 и попытались прорвать полицейское оцепление, передает агентство France Presse.

Танк был установлен в числе других на одной из центральных площадей венгерской столицы в связи с 50-летием восстания 1956 года. Полицейские применили слезоточивый газ и сумели остановить машину, которая не проехала и ста метров.

Напомним, беспорядки в Будапеште начались, когда демонстранты, собравшиеся в центре города на митинг с требованием отставки правительства, вступили в столкновения с полицией. Как сообщалось, чтобы усмирить толпу, правоохранительные органы стреляли резиновыми пулями.

По неуточненным данным, раненые есть с обеих сторон, задержаны несколько человек. Демостранты пытаются возвести баррикады, в то время как в город стягиваются дополнительные силы полиции и армии.

Венгерское восстание 1956 года началось 23 октября и было жестоко подавлено СССР 4 ноября. Согласно венгерским источникам, тогда погибли около 2800 человек, почти 12 тысяч получили ранения.

Лента.ру