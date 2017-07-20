В Болгарии экс-военный стрелял в туристов

В Болгарии бывший военный открыл огонь по туристам на курорте «Солнечный берег». В результате – один человек получил ранения, передает агентство Novinite.

Издание сообщает, что неподалеку курортного комплекса мужчина прижал своим автомобилем двух английских велосипедистов.

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Спор, который возник - перерос в драку. Именно тогда бывший военный вытащил пистолет и выстрелил в ногу одного из туристов, а потом сдался полиции.

Раненого туриста госпитализировали, ему понадобится операция. Нападающего тоже госпитализировали - у него случился сердечный приступ.