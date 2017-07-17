Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф бросился спасать туриста от грабителей в Лондоне

Британский актер Дэниел Рэдклифф, который получил известность благодаря роли Гарри Поттера, бросился на помощь пострадавшему от воров туристу в Лондоне. Инцидент произошел в районе Челси.

Об этом сообщает Evening Standard.

По словам очевидцев, турист стал жертвой двух злоумышленников на мопеде, которые украли сумку элитного бренда. При этом путешественник получил травму лица.

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Оказалось, что пострадавший приехал в Великобританию на несколько дней. Одним из тех, кто поспешил ему на помощь, был Рэдклифф.

Пресс-секретарь актера подтвердила, что ее клиент присутствовал на месте происшествия, но отказалась от дальнейших комментариев.