Китаю без авианосца больше никак нельзя

Министр обороны КНР Лян Гуанлэ подтвердил намерение Китая построить собственный авианосец, пишет в понедельник новостная служба Sina.

Глава китайского военного ведомства заявил, что "из всех крупных мировых держав КНР остается единственной страной, у которой нет авианосцев, поэтому он не может навсегда оставаться без этого вида вооружений".

Министр отметил, что, поскольку Китай обладает обширными территориальными водами, возможности национальных ВМС недостаточны для того, чтобы обеспечить их надлежащую охрану.

Наблюдатели не исключают, что о начале строительства авианесущих крейсеров в КНР будет официально объявлено уже в апреле, когда китайский ВМФ отметит свой 60-летний юбилей. По прогнозам издания Wall Street Journal, первый боеспособный авианосец Китай спустит на воду к 2020 году.

РИА "Новости"