В Болгарии не смогли избрать президента

Президентские выборы в Болгарии в воскресенье не состоялись из-за того, что в них приняли участие менее 50 процентов избирателей. Как передает Reuters, для определения главы государства 29 октября будет проведен второй тур голосования, в котором примут участие два лидирующих кандидата.

Первое место в прошедшем 22 октября голосовании уверенно занял нынешний президент страны Георгий Пырванов - по данным exit polls, за него проголосовало около 65 процентов избирателей. Ближайшим преследователем главы государства с 20 процентами голосов является лидер националистической партии "Атака" Волен Сидеров.

Явка избирателей на прошедших в воскресенье президентских выборах оказалась самой низкой в истории страны - на участки для голосования пришел 41 процент имеющих право голоса граждан.

Несмотря на назначение второго тура выборов, после оглашения результатов опроса избирателей Пырванов заявил, что он не сомневается в своей итоговой победе.

"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, и поздравить их с очень убедительным результатом. С таким числовым перевесом беспокоиться не о чем", - сказал действующий болгарский президент.

Пырванов формально баллотируется как независимый кандидат, однако пользуется серьезной поддержкой ранее возглавляемой им Болгарской Социалистической партии. Как отмечает Reuters, глава государства снискал популярность среди населения вступлением страны в НАТО в 2004 году и договоренностью о вхождении 1 января 2007 года в Евросоюз.

Его оппонент, бывший журналист Волен Сидеров заслужил репутацию непримиримого противника вступления Болгарии в международные организации, а также стал известен благодаря своим резким высказываниям о проживающих в стране национальных меньшинствах и о планах США по размещению военных баз на территории Болгарии.

Лента.ру