Премьер Ирака: он бы при Саддаме ботинки бросал

Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что правительство страны не вмешивалось в судебный процесс над Мунтадаром Заиди - иракским журналистом, метнувшим ботинки в Джорджа Буша, и наказание ему было вынесено в строгом соответствии с законом, передает Associated Press.

По словам Н.аль-Малики, судебный процесс над М.Заиди был справедливым и журналист должен был получить наказание, так как в его действиях явно присутствовал состав преступления. То, что сделал этот человек, является нарушением законов Ирака и конституции, сказал премьер, подчеркнув, что во время правления Саддама Хусейна "за подобное преступление человека, его совершившего, приговорили бы к 15 годам заключения или даже к смертной казни".

Месяц назад в Ираке состоялся судебный процесс над Мунтадаром Заиди, журналистом, который бросил ботинки в президента США Джорджа Буша. Журналиста приговорили к трехлетнему тюремному заключению.

Суд стал мишенью для критики со стороны оппозиции и международных наблюдателей. Он был очень короток и состоял всего из двух непродолжительных заседаний, что дало повод обвинять судей в предвзятости и в том, что его исход уже был предрешен властями страны.

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