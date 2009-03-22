В Париже подрались сторонники и противники Папы римского

В воскресенье в Париже около собора Парижской Богоматери произошли столкновения между сторонниками крайне правых движений и активистами, которые собрались, чтобы выступить с осуждением мнения Папы римского о роли презервативов в борьбе со СПИДом. Крайне правые несли плакат «Оставьте моего Папу римского в покое», передает Reuters.

Как сообщили в полиции, в результате драки пострадал один человек и трое были арестованы.

Папа римский Бенедикт XVI в ходе своего африканского турне заявил, что использование презервативов не является решением проблемы распространения СПИДа.

Газета.ру