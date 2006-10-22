В Лондоне произвел аварийную посадку пассажирский самолет

В лондонском аэропорту Станстед вынужденную посадку произвел пассажирский самолет. Как передает (С) Associated Press, командир авиалайнера запросил посадку по техническим причинам - в салоне появился дым. Самолет авиакомпании Thomsonfly совершал рейс из Ньюкасла (Англия) в Ларнаку (Кипр).

На борту лайнера находились 154 пассажира и 7 членов экипажа. Во время экстренного приземления никто не пострадал. По надувным трапам все пассажиры покинули самолет. Пассажиры этого рейса будут доставлены в Ларнаку позже другим самолетом.

Сециалисты устанавливают, откуда появился дым. Как сообщается, он не имел запаха. Жалоб на ухудшение самочувствия пока не было.

РБК