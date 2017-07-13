Самолет насмерть сдул туристку на карибском пляже (видео)
13:30, 13 июля 2017Мир
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Туристка погибла на карибском пляже, который расположен в десятках метров от аэропорта.
Туристка загинула на карибському пляжі, що розташований в десятках метрів від аеропорту
Самолет насмерть сдул туристку на карибском пляже. Об этом говорится в сюжете ТСН.
На карибском острове Сен-Мартен при приземлении самолеты пролетают всего в тридцати метрах над головами отдыхающих. 57-летняя женщина наблюдала за взлетом самолета, держась за забор аэропорта, когда ее сдуло воздушной волной от взрыва турбины и бросило на тротуар.
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