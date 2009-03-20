Россия и Беларусь отложили введение единой валюты

Введение единой валюты России и Беларуси в период кризиса нецелесообразно.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг , об этом заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН на встрече в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем СИДОРСКИМ.

Как ранее сообщали СМИ, еще в октябре заместитель главы Минэкономразвития РФ Андрей КЛЕПАЧ отмечал, что рубль может стать для Беларуси резервной валютой. Тогда он подчеркивал, что обе стороны принимают меры по расширению использования рубля для расчетов между компаниями РФ и Беларуси, чтобы рубль стал резервной валютой наряду с евро и долларом.