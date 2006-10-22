Главный приз Римского фестиваля получила российская кинолента

Картина Кирилла Серебренникова "Изображая жертву" получила главный приз Римского международного кинофестиваля.

Награда за лучший фильм - золотой Марк Аврелий - была вручена российской киноленте в субботу на церемонии торжественного закрытия кинофорума, сообщает AFP.

Приз за лучшую женскую роль достался французской актрисе Ариан Аскарид (Ariane Ascaride) за роль в фильме "Армения" (Armenia) режиссера Робера Гедигяна (Robert Guediguian). Лучшим актером назван итальянец Джорджио Коланджели (Giorgio Colangeli), сыгравший в фильме Аллесандро Анджелини (Alessandro Angelini) "Соленый ветер" (L`Aria Salata).

Обладателей наград за лучший фильм и лучшие роли определяло специальное жюри, состоящее из 50 кинолюбителей, которое возглавлял знаменитый итальянский режиссер Этторе Скола (Ettore Scola).

Всего в конкурсной программе фестиваля, открывшегося 13 октября, было показано 16 полнометражных картин.

Лента.ру