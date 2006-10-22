Грузия готова к диалогу с Россией, убежден грузинский президент Михаил СААКАШВИЛИ.

Он полагает, что согласия между двумя странами можно достичь, было бы только желание, сообщает РБК.

По мнению М.СААКАШВИЛИ в отношениях с Россией существуют две проблемы - определение статуса Абхазии и Южной Осетии. Грузинский лидер готов решить спорные вопросы на переговорах при участии посредников со стороны Европейского Союза.

"Мы никогда не начнем переговоры, если не сядем за стол переговоров. Если этого захочет и Россия, мы готовы хоть сегодня, хоть в понедельник, в любое время. У нас есть о чем поговорить. Однако у нас не будет диалога без уважения друг к другу" -, заявил М.СААКАШВИЛИ.