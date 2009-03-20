Сомалийские пираты захватили "Титан"

Сомалийские пираты захватили греческое торговое судно "Титан" с 24 членами экипажа.

Как передает ИТАР-ТАСС, согласно поступающим сегодня сообщениям, инцидент произошел вчера, когда шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин судно было взято на абордаж морскими разбойниками. Судно шло с грузом из Черного моря в Южную Корею.

Из 24 членов экипажа - трое граждан Греции. Власти Греции проинформировали антитеррористические центры в регионе о захвате судна.