Во Франции началась всеобщая забастовка
08:48, 19 марта 2009Мир
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Сотни тысяч людей выйдут на марши
Во Франции началась однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся во время экономического кризиса.
Ожидаются серьезные ограничения в работе транспорта, школ, больниц, почты.
По прогнозам профсоюзов, сотни тысяч людей выйдут на марши протеста в десятках французских городов. В Париже полиция предложила демонстрантам не один маршрут для марша через город, а два, на случай, если людей придет слишком много.
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