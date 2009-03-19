Во Франции началась всеобщая забастовка

Во Франции началась однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся во время экономического кризиса.

Ожидаются серьезные ограничения в работе транспорта, школ, больниц, почты.

По прогнозам профсоюзов, сотни тысяч людей выйдут на марши протеста в десятках французских городов. В Париже полиция предложила демонстрантам не один маршрут для марша через город, а два, на случай, если людей придет слишком много.

Радио Свобода