Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию ситуации в Украине

"Мы настоятельно призываем Россию прекратить ее дестабилизирующие действия в Украине и в других местах", - заявил он во время выступления на площади Красинских в Варшаве, которое транслировалось на сайте Белого дома.

Также Трамп отметил, что США и Польша сотрудничают в борьбе с "дестабилизирующим поведением России". Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать мир в Центральной и Восточной Европе.

Читайте такжеДуда и Трамп упомянули о ситуации в Украине и российско-белорусские военные ученияТакже он призвал Россию прекратить поддержку "враждебных режимов", в том числе в Сирии и Иране. Трамп добавил, что Россия взамен должна "присоединиться к сообществу ответственных стран в нашей борьбе против общих врагов и в защите цивилизации".

Кроме того, президент США заявил: "Мы ведем тяжелую борьбу против радикального исламского терроризма, и мы победим". "Мы не можем смириться с теми, кто отвергает наши ценности и использует ненависть, чтобы оправдать насилие против гражданских", - подчеркнул он.

Он добавил: "Сегодня Запад также сталкивается с теми силами, которые стремятся испытать нашу прочность, чтобы подрывать нашу уверенность и бросить вызов нашим интересам".

Кроме этого, за день до встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным Трамп заявил, что если Россия и вмешивалась в предвыборную кампанию в США, то это делали и другие страны. "Я думаю, что это могла быть и Россия. Но я также полагаю, что это могли быть и другие страны. Я не буду уточнять. Но считаю, что очень многие вмешивались", - заявил Трамп, передает Би-би-си.

О том, что встреча двух президентов пройдет в формате отдельной беседы, стало известно 4 июля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что планируется "полноценная сидячая встреча", а не контакт "на ногах".

Представитель Кремля ранее рассказал, что Трамп и Путин обсудят борьбу с международным терроризмом, темы Сирии и Украины, а также "сферу разоружения".