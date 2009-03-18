Итальянская порнозвезда разделась на бирже в поддержку вкладчиков (фото)

Итальянская порнозвезда Лаура Перего разделась догола в здании Миланской фондовой биржи в самый разгар торговой сессии, сообщает газета Il Giorno.

Войдя в здание биржи, 22-летняя порнозвезда скинула черное пальто, оставшись в стрингах, устроила короткое шоу, по ее словам, направленное против тех, "кто плохо распорядился нашими сбережениями". Она взобралась на стол охранников и выкрикнула: "Италия раздета до трусов!". Тело Лауры было раскрашено в цвета итальянского флага.

Стражи порядка быстро пресекли шоу и увезли Лауру в полицейское управление. Но Лаура попыталась продолжить акцию протеста даже на крыше патрульной машины.

После часового допроса девушку освободили. "Меня отругали за непристойное поведение, но многие полицейские меня похвалили и сказали, что моя акция протеста совершенно справедлива", - заявила порноактриса, покидая полицейское управление.

По словам Перего, своими действиями она пыталась поддержать итальянских вкладчиков, которые понесли финансовые убытки. На прощание Лаура объявила, что готова к новым акциям протеста, и обещала, что они будут "импровизированные и неожиданные".

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