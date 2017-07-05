США масштабно отметили 241 День независимости (фоторепортаж)

Четвертого июля американцы отметили общенациональный праздник – День независимости США от Великобритании. К празднованию присоединяются миллионы людей по всему миру. В США в этот день традиционно проходят парады, фейерверки, концерты, устраивают пикники на открытом воздухе. Как сообщает "Голос Америки", в этом году службы правопорядка использовали ряд новых мер обеспечения безопасности во время празднований.

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Например, полиция Нью-Йорка разместила десятки грузовых автомобилей с наполненными песком кузовами вблизи мест проведения фейерверков и других массовых мероприятий. По словам властей, грузовики установили, чтобы предотвратить происшествия, подобные прошлогоднему теракту во французской Ницце в День взятия Бастилии. Тогда управляемый террористом грузовик въехал в толпу людей, наблюдавшими за фейерверком.

В Вашингтоне власти также подготовились к предотвращению атак с использованием автомобилей на параде в честь Дня независимости, на месте проведения фестиваля народной музыки Смитсоновского института, а также во время вечернего фейерверка на Национальной аллее. Служба безопасности национальных парков установила большие ограждения по периметру аллеи и организовала досмотр личных вещей людей, входящих на территорию проведения мероприятия.

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В Бостоне, штат Массачусетс, где началась Война за независимость США, полиция впервые использовала управляемый беспилотник, чтобы получить изображение 500 тысяч людей, которые, как ожидалось, пришли посмотреть на фейерверк.

Сообщается, что президент Дональд Трамп отметил праздник вместе с семьями военнослужащих на пикнике. Для гостей и сотрудников Белого дома будет организовано шоу фейерверков.

Трамп поздравил всех, кто отмечает этот день и опубликовал видео нового молитвенного песнопения, по мотивам слогана его предвыборной кампании "Сделаем Америку снова великой" в своем "Твиттере". Песня впервые прозвучала на митинге евангельских христиан в Вашингтоне в прошлую субботу. Это мероприятие было организовано Первой баптистской церковью Далласа – одной из крупнейших церквей, пастором которой является ярый сторонник президента Роберт Джеффресс.

В этом году праздник стал особым днем для почти 15 тысяч иммигрантов, которые 4 июля присягнули для получения американского гражданства. Церемонии по вступлению в гражданство США проходят в непростые времена для новых иммигрантов, когда частично вступил в силу иммиграционный указ администрации Трампа. Он ограничивает въезд в США для граждан шести, преимущественно мусульманских, стран.

Американская автомобильная ассоциация сообщила, что рекордное число людей решили отправиться в путешествия на время длинных выходных в этом году. С пятницы по вторник более 44 миллионов американцев выехали на расстояние не менее 50 миль от дома.