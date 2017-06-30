Ле Пен выдвинули обвинения по делу фиктивных помощников в ЕП

Лидеру ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен выдвинули обвинения в "злоупотреблении доверием" в деле трудоустройства ее помощников в Европарламенте.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

В пятницу прокуратура вызвала Ле Пен для дачи показаний по делу. В конце слушаний лидеру французских ультраправых выдвинули обвинения в "злоупотреблении доверием".

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По словам адвоката французского депутата, Ле Пен подаст апелляцию на это решение, поскольку оно "нарушает принцип разделения властей".

Европарламент обвиняет Марин Ле Пен в фиктивном трудоустройстве своих помощников. Речь идет о двух лицах, которым выплачивали зарплату из бюджета ЕП, в то время как они ни дня не проработали в Страсбурге, а вместо этого работали в штаб-квартире "Национального фронта".

В связи с этим Европарламент оценивает свои убытки в 5 миллионов евро.