Си Цзиньпин принял рекордный парад к 20-летию возвращения Гонконга в Китай (фоторепортаж)

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин принял участие в торжествах, которые состоялись в пятницу, 30 июня, в Гонконге по случаю 20-той годовщины возвращения суверенитета Китая над этим специальным административным районом страны, как сообщает DW.

В этот день Си Цзиньпин принял в Гонконге масштабный военный парад, крупнейший за последние 20 лет, в котором приняли участие около трех тысяч военных, а также танки, пусковые ракетные установки и другая военная техника. Выступая во время торжеств, председатель КНР подчеркнул, что формула "одна страна - две системы", по которой живет Гонконг, натолкнулась на "новые вызовы".

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"За 20 лет, прошедших со времени возвращения Гонконга в состав родины, успех формулы "одна страна - две системы" был признан всем миром. Конечно, во время ее реализации мы встретились с определенными новыми ситуациями, новыми вопросами и новыми вызовами. Относительно этих вопросов, то их нужно правильно решать и рациональным образом анализировать", - заявил Си Цзиньпин. Он также добавил, что эти вопросы не являются угрожающими и что главное - найти путь для их решения.

Это заявление прозвучало учитывая аресты активистов и демократические протесты, которые происходили в Гонконге в последние годы. Как отмечает Reuters, активисты стремятся к большей автономии или даже независимости Гонконга от Китая.

С сентября 2014 года в Гонконге состоялась серия выступлений местных жителей, которые протестовали, в частности, против намерений Пекина ограничить права и свободы во время выборов. Тогда демонстрантам удалось добиться отмены решения Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, согласно которому кандидатов на пост главы правительства Гонконга перед выборами 2017 года должен избирать не народ, а элитарный комитет в составе 1200 членов.