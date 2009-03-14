Во Вьетнаме с горной дороги упал автобус с россиянами: 11 человек погибли
11:10, 14 марта 2009Мир
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Полиция отказывается давать информацию
11 человек погибли на юге Вьетнама при крушении автобуса, перевозившего 24 туриста из России.
Автобус упал вниз с горной дороги в пятницу около полуночи в провинции Бин Туан, передает «Рейтер».
Помимо туристов, в автобусе находились две гражданки Вьетнама, в том числе переводчица.
"Восемь человек умерли на месте происшествия, еще трое - в больнице", - сказала представитель местных властей по телефону. По ее словам, национальность погибших пока не установлена. Полиция Бин Туана отказалась предоставить информацию.
Сообщается, что среди погибших обнаружена вьетнамская переводчица.
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