Во Вьетнаме с горной дороги упал автобус с россиянами: 11 человек погибли

11 человек погибли на юге Вьетнама при крушении автобуса, перевозившего 24 туриста из России.

Автобус упал вниз с горной дороги в пятницу около полуночи в провинции Бин Туан, передает «Рейтер».

Помимо туристов, в автобусе находились две гражданки Вьетнама, в том числе переводчица.

"Восемь человек умерли на месте происшествия, еще трое - в больнице", - сказала представитель местных властей по телефону. По ее словам, национальность погибших пока не установлена. Полиция Бин Туана отказалась предоставить информацию.

Сообщается, что среди погибших обнаружена вьетнамская переводчица.