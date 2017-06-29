Кремль уверен, что США хотят сменить власть в России - Пентагон

В Кремле уверены, что США планируют сменить режим в России. Об этом сообщается в докладе разведывательного управления министерства обороны США, который оказался в распоряжении Associated Press, передает Дождь.

"В Кремле убеждены, что Соединенные Штаты закладывают основу для смены режима в России. Уверенность в этом укрепилась в связи с событиями в Украине", - пишут авторы доклада, ссылаясь на заявления российских властей о том, что США спровоцировали "народное восстание", которое привело к отставке Виктора Януковича с поста президента в 2014 году.

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В документе говорится, что Россия очень настороженно относится к США. В Москве "с недоверием относятся к попыткам США продвигать демократию по всему миру" и воспринимают это как желание навязать "единственный набор глобальных ценностей".

"В Москве беспокоятся, что попытки США диктовать свои международные нормы угрожает основам власти Кремля, потому что дают право на иностранное вмешательство в дела России", - говорится в докладе.

Доклад под названием "Российская военная мощь" будет опубликован 28 июня ближе к вечеру по местному времени. AP отмечает, что это первая незасекреченная оценка разведывательного управления такого рода за последние 20 лет. Название доклада отсылает к серии исследований "Советская военная мощь". Пентагон перестал их готовить после распада СССР в 1991 году.

Документ содержит в себе 116 страниц, на которых приводится всесторонняя оценка российской военной мощи. Агентство пишет, что в нем не содержится новой информации о военном потенциале России, но описывается, как страна восстанавливала армию, флот и военно-воздушные силы после распада Советского союза.