Серверы "Роснефти" подверглись мощной хакерской атаке

«Роснефть» заявила, что ее серверы подверглись «мощной хакерской атаке». Об этом компания написала в своем Twitter.

По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы, сообщает РБК.

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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что большинство серверов компании имеет надежную защиту и заверил, что компания разбирается с последствиями хакерской атаки на свою систему. Он не стал комментировать ее последствия для работы АЗС «Роснефти».

Компьютеры «Роснефти» поразил вирус, похожий по своему действию на WannaCry, рассказал РБК собеседник в правоохранительных органах. Он добавил, что такой же атаке подверглись сети «Башнефти».

Источники «Ведомостей» добавляют, что все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добыче» и управлении «Башнефти» «единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry». Издание отмечает, что на экране у пользователей появилось сообщение с предложением перевести $300 в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям на e-mail будет выслан ключ для разблокировки компьютеров. Также подчеркивается, что вирус зашифровал все данные на пользовательских компьютерах.